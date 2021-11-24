В России, согласно данным оперативного штаба, выявлено 33,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Это меньше, чем накануне. Смертность остается высокой: за день вновь скончались более 1200 пациентов.

Власти России констатируют, что заболеваемость снижается, но при этом не исключена еще одна волна, в ходе которой ситуация может измениться.

На этом фоне известные российские врачи написали открытое письмо общественным деятелям и политикам, которые выступают против вакцинации. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что к мнению публичных людей люди чаще прислушиваются.

Оказавшийся среди адресатов письма лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил «Эху», что является противником лишь принудительной вакцинации, сам он уже трижды привился. «И когда некоторые говорят, что «вы не привились и против» — я в разведке служил по борьбе с атомным, химическим и биологическим оружием, и просидел из трех лет год в резиновом костюме и противогазе. Я работал в жарких странах, а чтобы туда выезжать, надо прививки делать. И я это прекрасно понимаю. Но я не понимаю, почему угробили всю медицину и не хотят останавливаться? Медицину, без которой невозможно организовать эффективную прививочную кампанию. Чтобы вас прививать – надо обязательно, чтобы терапевт посмотрел. «Идите и запишитесь». Вы три недели будете ждать, чтобы вас посмотрели. Надо готовить специалистов, надо медсестрам платить, надо свою фармацевтику развивать», — заявил лидер КПРФ.

Телеведущий Оскар Кучера в интервью агентству ТАСС дал понять, что многие из тех, кому врачи адресовали письмо, дадут сегодня коллективный ответ.