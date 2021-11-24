Уголовный суд Версаля должен сегодня вынести решение по делу футьболиста Карима Бензема

Его обвиняют в шантаже коллеги по сборной Франции Матье Вальбуэна. Ранее адвокат Бензема Сильвен Кормье утверждал, что для подтверждения вины его подзащитного недостаточно доказательств: «Это дело, которое казалось очевидным, — именно так обвинение хотело представить его, — оказалось сложным, юридически трудным для прокуратуры. Прошедшие прения сторон показали, что нить расследования была утеряна. И я думаю, что 24 ноября в ходе разумного обсуждения справедливость будет восстановлена».



Обвинение требует приговорить Карима Бензема к 10 месяцам лишения свободы.