NASA отправило в космос спутник, который должен будет разбиться об астероид

Таким образом агентство тестирует технологию по предотвращению одного из возможных сценариев конца света.

Беспилотный аппарат DART этим утром стартовал с военного космодрома в Калифорнии. На орбиту его вывела ракета Falcon 9 частной компании Space X. Предполагается, что осенью следующего года на скорости в 24 тысячи километров в час он врежется в астероид Диморф, чтобы сменить его орбиту.

Масса аппарата составляет 550 килограмм. В высоту он примерно 19 метров. Специалисты хотят проверить, сможет ли он изменить траекторию полёта астероида диаметром в 168 метров. Таким образом NASA отрабатывает сценарий защиты Земли от столкновения с небесным телом

Помимо прочего, с помощью этого аппарата специалисты протестируют и несколько технических новинок. Управлять полётом перед столкновением будет новая система автономной оптической навигации Smart Nav, а лететь DART будет на двигателях NEXT-C, которые позже планируют ставить на межпланетные аппараты.

Проверить, получилось ли изменить траекторию астероида, получится только в 2027-ом году, когда до него дойдёт европейская станция Нега.