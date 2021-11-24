В эти минуты в Доме кино должна начаться церемония прощания с Ниной Руслановой

Народная артистка России скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. Она служила в нескольких московских театрах, сыграла более 140 ролей в кино.
Нина Русланова будет похоронена на Троекуровском кладбище
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Народная артистка России скончалась 21 ноября на 76-м году жизни. Она служила в нескольких московских театрах, сыграла более 140 ролей в кино.
Нина Русланова будет похоронена на Троекуровском кладбище
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…