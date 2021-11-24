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11:03, 24 ноября 2021

Депутат от КПРФ предложил снести памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке

Максим Шинкаренко уже направил депутатский запрос в городскую администрацию. В нем он выразил уверенность в том, что вопрос об любых памятниках в городе должен решаться с учетом мнения граждан, а этот монумент, построенный в 2015 году, установили без предварительного обсуждения. Кроме того, Депутат городской думы уверен, что в обществе нет единой оценки деятельности Нобелевского лауреата Шинкаренко также утверждает, что большинство жителей Владивостока в принципе не хотели бы видеть этот памятник на центральной набережной города. В случае, если муниципальные власти не смогут выделить необходимую сумму на демонтаж памятника, Шинкаренко готов сделать это за свой счет.

Это уже не первая претензия коммуниста к сооружению. В год установки памятника Шинкаренко повесил на него табличку с надписью «Иуда», а самого нобелевского Александра Солженицына называл антисоветчиком и русофобом.

Ответ мэрии на запрос коммуниста пока не поступил. Как сообщили агентству «Интерфакс» в администрации города, его предоставят в установленный срок – до конца декабря.


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