Руководители ковидных больниц написали открытое письмо общественным деятелям, которые выступают с критикой вакцинации

Руководители крупнейших ковидных больниц России написали открытое письмо известным общественным деятелям и политикам, которые выступают с критикой вакцинации от коронавируса. Они пригласили их посетить красные зоны, реанимации и морги. По мнению медиков, возможно, тогда их мнение изменится.

Среди адресатов оказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который ранее сравнивал антикоронавирусные ограничения с режимом нацистской Германии.

Медики также адресовали свое послание вице-спикеру Госдумы от Единой России Петру Толстому, актрисе Марии Шукшиной, телеведущему Оскару Кучере, — последний, кстати, в интервью агентству ТАСС сообщил что не собирается ни на какие экскурсии. Он подчеркнул, что выступает не против вакцинации в целом, а против обязательного участия в прививочной кампании. Кучера также не исключил, что вскоре все, кому главврачи адресовали письмо, дадут коллективный ответ.