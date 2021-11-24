Уголовный суд Версаля вынесет сегодня приговор нападающему «Реала» Кариму Бензема

Карим Бензема и еще 4 фигуранта дела обвиняются в том, что в 2015 году организовали целую кампанию шантажа бывшего полузащитника футбольной сборной Франции и московского «Динамо» Матье Вальбуэна. По данным следствия, они угрожали ему обнародовать интимное видео с участием футболиста, если тот не заплатит 25 тысяч евро. Деньги, как полагает обвинение, были необходимы злоумышленникам чтобы они могли компенсировать другому бывшему футболисту якобы потерянную ими коллекции часов. Установить причастность Карима Бензема силовикам удалось по телефонной записи, поскольку именно он звонил Вальбуэне и настаивал на том, чтобы тот встретился с одним из вымогателей.

Прокуратура уже запросила для нападающего «Реала» 10 месяцев условного срока и штраф в размере 75 тысяч евро. Другим же фигурантам дела грозит от полутора до 4 лет реального срока

Свою вину признал только один фигурант дела – Аксель Анго.