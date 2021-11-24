«Дейли Телеграф»: Великобритания перенесет свою основную учебно-тренировочную базу сухопутных сил из Канады в Оман

Великобритания перенесет свою основную учебно-тренировочную базу сухопутных сил из Канады в Оман, чтобы быстрее реагировать на возможные вооруженные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, — пишет газета «Дейли Телеграф». Издание, ссылаясь на источники в Министерстве обороны пишет, что база в провинции Альберта на западе Канады будет действовать до 2023 года, так как там уже запланированы крупные учения.