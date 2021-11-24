«Дейли Телеграф»: Великобритания перенесет свою основную учебно-тренировочную базу сухопутных сил из Канады в Оман

Великобритания перенесет свою основную учебно-тренировочную базу сухопутных сил из Канады в Оман, чтобы быстрее реагировать на возможные вооруженные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, — пишет газета «Дейли Телеграф». Издание, ссылаясь на источники в Министерстве обороны пишет, что база в провинции Альберта на западе Канады будет действовать до 2023 года, так как там уже запланированы крупные учения.
2021-11-24T10:34:36+03:00
2021-11-24T10:50:09+03:00
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10:34, 24 ноября 2021
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