Он проехал приблизительно 30 метров. На борту самолета, который выполнял рейс из Челябинска, находились более 80 пассажиров и шесть членов экипажа.
По факту инцидента проводится проверка, — сообщает местное управление Следственного комитета.
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Он проехал приблизительно 30 метров. На борту самолета, который выполнял рейс из Челябинска, находились более 80 пассажиров и шесть членов экипажа.
По факту инцидента проводится проверка, — сообщает местное управление Следственного комитета.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…