Правительственные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте не значатся в предварительном плане работы Госдумы на следующий месяц, — сообщает агентство Интерфакс.
Как ожидается, календарь работы будет утвержден завтра. Отметим, что сегодня в нижней палате парламента должно было состояться расширенное заседание профильных комитетов, посвященное QR-кодам, однако в результате его перенесли.
Премьер Михаил Мишустин рекомендовал главам регионов держать борьбу с распространением коронавируса под личным контролем.
Накануне в России было выявлено около 34 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Законопроекты о QR-кодах в общественных местах не значатся в предварительном плане работы ГД на следующий месяц
Правительственные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте не значатся в предварительном плане работы Госдумы на следующий месяц, — сообщает агентство Интерфакс.