Политик Алексей Навальный подал четвёртый иск к колонии, в которой он отбывает срок

Он оспорил решение о постановке на профилактический учёт.

Информация об иске к руководству колонии номер 2 Владимирской области появилась на сайте Петушинского районного суда. Суть обращения там не уточняется. В карточке дела сказано, что Алексей Навальный оспаривает действия органов госвласти, чиновников или, например, организаций, наделённых государственными или иными полномочиями.

Адвокат политика Вадим Кобзев рассказал в интервью «Новой газете», что новый иск связан со статусом заключённого. А именно – Алексей Навальный требует признать незаконным решение руководства колонии о постановке его на учёт как лица, «лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера».

Ранее политик уже трижды подавал подобные иски. Он оспаривал решение о постановке на учёт как склонного к побегу. Еще два обращения были связаны с тем, что политику не выдавали Коран и Библию, а из газет вырезали статьи, но от этих исков он отказался, поскольку руководство колонии выдало книги и перестало цензурировать издания.

Алексею Навальному назначили реальный срок, поскольку, как утверждал ФСИН, политик не отмечался в инспекции, пока находился за границей на реабилитации после отравления. Если срок не изменится, что оппозиционер выйдет на свободу летом 23-его года.