Законопроект о введение системы QR-кодов в самолетах и поездах не включили в декабрьскую повестку Госдумы

Депутаты, по всей видимости, не планируют рассмотреть инициативу в этом году: ее не оказалось в парламентском календаре на следующий месяц, сообщает агентство «Интерфакс». В повестке также не указана дата рассмотрения инициативы о праве региональных властей вводить пропускной режим по QR-кодам в общественных местах. Утвердить повестку должны уже завтра, но планируется ли до этого вносить в нее изменения, неизвестно. О намерении федерального правительства ввести единую систему QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования стало известно около двух недель назад. В Госдуме обещали до середины декабря собрать отзывы региональных парламентов. Ограничения, по словам представителей властей, должны вступить в силу уже с февраля. Неизвестно, получится ли сделать это, если законопроект не станут рассматривать в декабре. Часть общества выступила против инициативы.

В Татарстане власти уже ввели пропускной режим в общественном транспорте, в том числе метро. На Камчатке QR-код требуют на внутренних авиарейсах и в междугородних автобусах.