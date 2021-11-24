Главврачи «ковидных» больниц обратились к общественным деятелям и политикам, выступающим с критикой вакцинации

Главврачи крупных «ковидных» больниц в России обратились с открытым письмом к известным общественным деятелям и политикам, выступающим с критикой вакцинации. Они предложили им посетить «красные зоны», реанимации и морги. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, что к мнению публичных личностей зачастую прислушиваются больше, чем к аргументам медиков.

Среди адресатов письма — лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев.