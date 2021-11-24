РБК: Власти России обсуждают возможность выдачи QR-кодов неофициально переболевшим людям с антителами к ковиду

Власти России обсуждают возможность выдачи QR-кодов неофициально переболевшим людям с антителами к ковиду, — пишет газета РБК. Решение может быть принято уже в ближайшее время. Всемирная организация здравоохранения пока не дает оценок тому, какой уровень антител достаточен для защиты от коронавируса. Многие врачи утверждают, что их наличие не является препятствием для вакцинации.

Напомним, — правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении системы QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Накануне стало известно, что обсуждение этих документов в нижней палате парламента откладывается.

