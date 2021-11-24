ФОМ: Почти половина россиян, 44%, следят за внешней политикой

Почти половина россиян, 44%, следят за внешней политикой, — показал опрос Фонда Общественное мнение. По его данным, 38% респондентов считают, что внешнеполитический курс России в последние годы был успешным. Участники опроса отметили, в частности, поддержку Сирии, отношения с Белоруссией и деятельность, связанную с реализацией проекта «Северный поток-2».