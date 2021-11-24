Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна выступить с обращением к Европарламенту

Ранее она неоднократно призывала Евросоюз усилить санкционное давление на Минск. По оценкам Тихановской, с 2020 года в Белоруссии по политическим мотивам были задержаны около 40 тысяч человек.
2021-11-24T09:32:53+03:00
2021-11-24T09:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 24 ноября 2021
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