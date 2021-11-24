Бастрыкин: В России за 15 лет число оправданных судами сократилось втрое

В России за 15 лет число оправданных судами сократилось втрое, — сообщил в интервью агентству ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его мнению, это говорит о повышении качества следствия. Число уголовных дел, которые были возвращены на доработку судами, уменьшилось более чем в четыре раза.