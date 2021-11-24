Бастрыкин: В России за 15 лет число оправданных судами сократилось втрое

В России за 15 лет число оправданных судами сократилось втрое, — сообщил в интервью агентству ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его мнению, это говорит о повышении качества следствия. Число уголовных дел, которые были возвращены на доработку судами, уменьшилось более чем в четыре раза.
2021-11-24T09:32:27+03:00
2021-11-24T09:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 24 ноября 2021
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