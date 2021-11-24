Не стала исключением и Москва. Мэр Сергей Собянин говорил об этом накануне.
Накануне в столице выявили более 2,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 96 пациентов.
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Не стала исключением и Москва. Мэр Сергей Собянин говорил об этом накануне.
Накануне в столице выявили более 2,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За сутки скончались 96 пациентов.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…