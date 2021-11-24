Россия и Китай и впредь будут сообщать друг другу о взаимных пусках баллистических ракет и ракет-носителей

Россия завершила процедуры по вступлению в силу внутригосударственного протокола, который позволяет продлить договор. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу после рабочей встречи со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ, которая проходила в режиме видеоконференции. Сам протокол был согласован в декабре прошлого года. Он продлевает договор, заключенный 12 лет назад. Документ регламентирует перечень данных, которые передаются странами друг другу, а также временные рамки поступления информации по пускам. По словам Шойгу продление договора говорит о высоком уровне доверия между странами, а также способствует продолжению сотрудничества в азиатско–тихоокеанском регионе.

Весной этого года Москва и Пекин договорились о продлении на пять лет договора о дружбе.

