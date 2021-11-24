В Европейском союзе может быть создан черный список лиц и компаний, которые занимаются перевозкой нелегалов

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что это связано с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз сейчас проходит испытание на прочность. Она вновь обвинила Минск в желании дестабилизировать обстановку в демократических странах.