В Европейском союзе может быть создан черный список лиц и компаний, которые занимаются перевозкой нелегалов

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что это связано с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз сейчас проходит испытание на прочность. Она вновь обвинила Минск в желании дестабилизировать обстановку в демократических странах.
2021-11-24T09:04:44+03:00
2021-11-24T09:33:53+03:00
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09:04, 24 ноября 2021
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