В мэрию Владивостока поступило предложение демонтировать памятник писателю Александру Солженицыну, который установлен на Корабельной набережной. Как сообщил агентству Интерфакс депутат городской думы от КПРФ Максим Шинкаренко, в обществе существуют неоднозначные оценки личности писателя. По его словам, Солженицын в 1975 году публично призывал США наращивать ядерный для превентивного удара по Советскому Союзу.

В администрации Владивостока сказали, что получили запрос депутата и пообещали позднее дать ответ.