Врачи российских ковидных больниц написали открытое письмо противникам вакцинации

Всего письмо подписали 11 специалистов, среди которых главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель больницы №52 Марьяна Лысенко, а также главврач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Медики выступили с предложением антипрививочникам лично посетить так называемые «красные зоны», реанимации и патологоанатомические отделения в медучреждениях, чтобы те поняли, насколько важна вакцинация. По мнению авторов письма, это должно поспособствовать смене позиции и снижению числа летальных исходов от коронавируса.

Сам документ адресован не только всем противникам иммунизации от ковида, но и конкретным людям. Так, в качестве адресатов указаны лидеры КПРФ и партии «Справедливая Россия» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой и актриса Мария Шукшина.

Накануне глава Минздрава сообщил, что каждый день в России делают прививку около полумиллиона граждан. Среди них стало больше людей старше 60 лет. Несмотря на это, власти по-прежнему считают прививочную кампанию недостаточно активной. Коллективный иммунитет в стране не превышает 50%.

