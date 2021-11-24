Главные врачи ряда российских больниц призывают критиков вакцинации от коронавируса посетить красные зоны клиник, а также реанимации и морги. Открытое письмо адресовано как политикам, так и деятелям культуры. В нем указан контактный номер для заявок на посещение, совпадающий с номером горячей линии Росздравнадзора по короанвирусу.