Главные врачи ряда российских больниц призывают критиков вакцинации от коронавируса посетить красные зоны клиник, а также реанимации и морги. Открытое письмо адресовано как политикам, так и деятелям культуры. В нем указан контактный номер для заявок на посещение, совпадающий с номером горячей линии Росздравнадзора по короанвирусу.
2021-11-24T08:33:29+03:00
2021-11-24T09:39:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2940992-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3570770.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:33, 24 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…