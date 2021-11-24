В Мосгордуме сегодня планируют во втором чтении рассмотреть проект столичного бюджета

В проекте представлен бюджет не только на ближайший год, но также на плановый период двух последующих лет. Правительство Москвы исходит из того, что российская экономика в ближайшее время будет расти на 3% ежегодно. По такому же принципу был сформирован и федеральный бюджет. Однако в отличии от него, московский проект закона оказался дефицитным. Расходы превысят поступления почти на 400 миллионов. По-прежнему доходы большей частью формируются за счет налогов граждан. Бюджет верстался на фоне не прекращающейся пандемии коронавируса, поэтому основные траты предусмотрены в социальной сфере. Более 60% расходной части приходится на здравоохранение и поддержку населению. Минимальный размер пенсии у москвичей, как ожидают власти, в следующем году составит чуть более 21 тысячи рублей. В первом чтении в правительстве Москвы предложили увеличить расходы на новые больницы, школы, дороги, а также новые станции метрополитена.

Бюджет Москвы доложен пройти еще одной чтение, после чего документ отправляется на подпись мэру столицы.