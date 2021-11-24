Профилактику нападений на образовательные учреждения обсудят сегодня на слушаниях в Госдуме

Профильный законопроект уже внесен на рассмотрении в нижнюю палату.

Тема вооруженных нападений на школы и другие учебные заведения для России актуализировалась именно в этом году после серии трагических событий. В мае казанскую школу атаковал 19-летний Ильназ Галявиев, убивший 9 человек. В сентябре пермский стрелок Тимур Бекмансуров напал на местный ВУЗ. В результате погибли шесть человек.

Подобные трагедии традиционно провоцируют широкое общественное обсуждение. Специалисты и рядовые граждане говорят о доступности огнестрельного оружия и недостаточной охране школ. Поднимается тема профилактики подобных нападений, например, через работу психологов.

На этом фоне госсовет Татарстана предложил преследовать за склонение через интернет к деструктивным действиям. Даже при отсутствии жертв санкция для нарушителей предусматривает до 6 лет лишения свободы. Законопроект внесен в Госдуму.

Росгвардия в октябре предложили ужесточить правила проверки желающих приобрести оружие.