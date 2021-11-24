Новые факты пыток в колониях выявили члены совета по правам человека

Речь идет в кировской ИК №6, более известной как «Черный дятел».

Первое, на что обратили внимание члены СПЧ – нежелание и даже боязнь заключенных разговаривать, пишет правозащитница и журналист Ева Меркачева в газете «Московский комсомолец». Некоторые из осужденных все же согласились поделиться своими проблемами. В результате выяснилось, что особый класс осужденных, так называемые «активисты», часто пытают заключенных. Один из пострадавших рассказал, что его окунали головой в таз с человеческими испражнениями, заставляли глотать фекалии, обливали кипятком гениталии. Другой заключенный утверждает, что ему грозили изнасилованием, били, принуждали целовать подошвы ботинок и грозили привязать к животу крыс, чтобы те прогрызли внутренности.

При этом так называемые «активисты» утверждают, что это провокации и они сами неоднократно подвергались насилию в местах лишения свободы. По словам правозащитников, руководство «Черного дятла» о ситуации в колонии знает.

Правозащитники уже передали всю информацию во ФСИН и попросили провести психологическую экспертизу начальника ИК №6 на предмет наличия у него садистских наклонностей.