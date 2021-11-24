Газета «Собеседник» узнала, что актрису Александру Бортич вычеркивают из сериала «Бесит»

По сведениям издания, промоутеры просят убрать ее фамилию из анонсов в СМИ. Сериал запланирован на платформе «Премьер». Ранее британская медиакомпания «Би-би-си» опубликовала расследование о давлении на актеров, которые поддержали политика Алексея Навального. В публикации, в частности, говорилось, что Александру Бортич вырезали из промороликов сериалов в соцсетях.