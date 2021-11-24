В Дубае сегодня состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет против норвежца Магнуса Карлсена.

Непомнящий занимает пятое место среди лучших гроссмейстеров мира. Магнус Карлсен — 16-й чемпион планеты стоит на первом. Сегодня у игроков пройдёт техническая встреча, а основной матч начнется в пятницу. Он, как ожидается, продлится до 16 декабря. Турнир будет состоять из 14 партий. Победу одержит участник, который наберет 7,5 очков. На церемонии открытия жеребьевка по цвету определит, кто сыграет в первой партии белыми фигурами. В случае равного счета после 14 партий проводится тай-брейк. Непомнящий имеет положительный счет с Карлесеном в классических партиях. У российского гроссмейстера четыре победы, у норвежца — одна. Еще восемь партий завершились вничью. Несмотря на это, фаворитом матча является Карлсен. Букмекеры также отдают преимущество норвежцу в игре с Непомнящим.

Призовой фонд матча составит не менее 2 миллионов евро. Между победителем и проигравшим деньги поделят в отношении 60:40.