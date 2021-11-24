Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сегодня выступит на сессии Европарламента в Страсбурге

Заседание Европарламента Светлана Тихановская посетит на фоне кризиса с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Незадолго до поездки в Страсбург лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты призвала страны Евросоюза поддержать Варшаву. Тихановская отметила, что польские власти защищают европейские границы. Она обвинила белорусского руководителя Александра Лукашенко в провоцировании кризиса с выходцами из стран Ближнего Востока. Аналитики и западные СМИ не исключают, что Тихановская призовёт сегодня Евросоюз не медлить с новыми санкциями против белорусских высокопоставленных лиц. Оппозиционный политик также считает, что миграционный кризис в стране возник из-за политического. Она напомнила, что в белорусских тюрьмах точно так же тысячи людей страдают в ужасных условиях. И если в республике не поменять власть, режим придумает что-нибудь ещё. Эти тезисы Тихановская, как ожидается, озвучит в Европарламенте.

Лукашенко в интервью BBC сообщил, что сядет за стол переговоров с оппозиционным политиком после того, как Владимир Путин начнет переговоры с Алексеем Навальным. Белорусский руководитель добавил, что Путин этого не сделает. Так, по мнению Кремля, Лукашенко исключил переговоры с оппозицией, о которых его просил российский президент.