В Мосгорсуде состоится первое заседание с участием присяжных по делу бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова

В Мосгорсуде состоится первое заседание с участием присяжных по уголовному делу бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова.

Отобрать состав присяжных удалось лишь с шестого раза. На данный момент у суда есть восемь основных и 25 запасных присяжных заседателя.

По делу проходит не только бывший сенатор от Карачаево-Черкесии, но и его отец. Оба они были задержаны в январе 2019 года. Следствие утверждает, что Рауф Арашуков организовал два убийства, а также участвовал в преступном сообществе и давил на свидетеля. Ему также вменяется превышение должностных полномочий и ложный донос. В свою очередь отец экс-сенатора бывший советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков обвиняется в организации преступного сообщества для хищения газа в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике.

Свою вину Арашуковы не признают, бывший сенатор утверждает, что это некий политический заказ.

Помимо Арашуковых по делу проходит еще несколько человек. Всего на скамье подсудимых более 20 обвиняемых.