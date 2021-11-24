На МКС сегодня отправят новейший модуль

Ракета Союз стартует с космодрома Байконур в пятом часу вечера по Москве. Она выведет на орбиту грузовой корабль Прогресс с новым модулем «Причал». Он предназначен для расширения возможности стыковок российских кораблей с Международной космической станцией, об этом ранее сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Пользователей соцсетей позабавил внешний вид модуля, который напоминает человека во фраке с бабочкой. В Ракетно-космической корпорации Энергия пояснили: так называемый «фрак» защитная крышка. Она предохраняет важные приборы от повреждений. В Роскосмосе сказали, что это будет последний модуль, который введут в состав российского сегмента МКС. Помимо него «Прогресс» доставит экипажу, который работает на станции, почти 700 килограммов груза: еду, аппаратуру, расходные материалы. При запуске масса полезной нагрузки будет практически на пределе возможностей «Союза». Ракета носитель выведет больше восьми тонн. На МКС «Причал» пристыкуют к лабораторному модулю «Наука». На станции он находится с конца июля.

На орбите сейчас работают российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Вместе с ними на орбите находятся четверо астронавтов США и один Европейского космического агентства.