Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать чёрный список для перевозчиков нелегалов в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии со странами Восточной Европы: «Турагентства, специализированные путешествия, которые предлагают комплексные предложения: визы, рейсы, отели и весьма цинично такси и автобусы до границы. Давайте будем предельно ясны. Этих мигрантов обманывают печально известными ложными обещаниями. Это означает, что мы должны действительно с этим бороться, и именно поэтому мы предлагаем составить черный список для всех средств и видов транспорта на основе международного законодательства о торговле и незаконном ввозе мигрантов».

Фон дер Ляйен выразила уверенность, что Евросоюз испытывают на прочность. По её словам, это не миграционный кризис, а попытка авторитарного режима дестабилизировать своих демократических соседей.