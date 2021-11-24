Памятник Андрею Сахарову собираются установить в Москве у здания Академии наук

Такое место утвердили депутаты совета муниципального округа «Гагаринский», рассказала «Эху Москвы» глава округа Елена Русакова.
В этом году исполнилось сто лет со дня рождения ученого, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира.
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Такое место утвердили депутаты совета муниципального округа «Гагаринский», рассказала «Эху Москвы» глава округа Елена Русакова.
В этом году исполнилось сто лет со дня рождения ученого, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
К 15-летию смерти Литвиненко К годовщине в сети появилась запись прошлогодней оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко», вызвавшей фурор в Лондоне. Это убийство по всей видимости и войдет в историю как одна из главных вех эпохи Путина. Будущие поколения будут решать, что здесь правда, а что ложь…