В Государственной думе могут рассмотреть сегодня поправки в закон о запрете усыновления сирот иностранцами

На данный момент федеральный закон предусматривает возможность применения санкций к гражданам США, которые по мнению российских властей нарушили или причастны к нарушению прав и свобод человека. В частности, речь идет о запрете на въезд в страну, арест активов и приостановление деятельности в России подконтрольных им юридических лиц. И если пока в законе указаны только американцы, то с принятием поправок требования могут быть распространены на всех иностранцев, а также лиц без гражданства.

При этом в пояснительной записке к закону отмечается, что изменения не предусматривают расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, а также не коснутся вопроса усыновления российских детей иностранцами. Имеется в виду, что запрет на усыновление сохранится только в отношении американских граждан, что обусловлено, как выразились законодатели, агрессивной санкционной политикой государства.

По мнению парламентариев, нововведения помогут усовершенствовать инструментарий реагирования на нарушения прав и законных интересов граждан.

Законопроект был внесен в Государственную думу еще летом этого года, с того момента его успели рассмотреть в первом чтении.