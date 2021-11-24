Депутат думы Владивостока от КПРФ предложил убрать из центра города памятник Александру Солженицыну

Коммунист Максим Шинкаренко сказал «Интерфаксу», что в обществе существуют неоднозначные оценки личности писателя и его роли в истории государства. Памятник автору «Архипелага ГУЛАГ», нобелевскому лауреату, был установлен во Владивостоке в 2015 году