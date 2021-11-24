В МВД Белоруссии предложили конфисковать имущество и лишать гражданства за экстремизм

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Андрей Паршин также считает необходимым установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими, пишет издание «Минская правда». Ранее такой статус получили в Белоруссии многие информационные ресурсы с критикой власти.