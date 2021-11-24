В Госдепартаменте США пообещали и дальше вводить санкции против проекта «Северный поток-2»

Накануне в черный список попала кипрская компания «Трансадриа» и принадлежащее ей судно. Госдепартамент в соответствии с принятым законом должен каждые три месяца докладывать Конгрессы о принятым ограничениях, которые связаны с газопроводом по дну Балтийского моря из России в Германию. Его строительство завершено, в Германии идет процесс сертификации.