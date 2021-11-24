90-летняя женщина с онкологией, пережившая блокаду, не смогла получить помощь врачей из-за коронавируса и сделала себе надрезы живота, чтобы вывести скопившуюся жидкость, написала ранее в соцсетях медик «скорой помощи». Жительницу Выборга госпитализировали.
Власти Ленинградской области утверждают, что ранее ей предлагали госпитализацию, от которой отказались родственники пенсионерки, передает ТАСС.
Как сообщили в СК, дело будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после публикаций о пенсионерке, которая сделала себе операцию
90-летняя женщина с онкологией, пережившая блокаду, не смогла получить помощь врачей из-за коронавируса и сделала себе надрезы живота, чтобы вывести скопившуюся жидкость, написала ранее в соцсетях медик «скорой помощи». Жительницу Выборга госпитализировали.