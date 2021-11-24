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04:12, 24 ноября 2021

В Турции прошли акции протеста из-за обвала национальной валюты

Демонстранты в Анкаре и Стамбуле потребовали отставки правительства, передают местные СМИ. Накануне турецкая лира подешевела более чем на 18% — курс упал почти до 13,5 лиры за доллар, что стало антирекордом. Это произошло после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с новыми заявлениями в защиту недавнего резкого снижения ставок центральным банком страны и пообещал выиграть «экономическую войну за независимость», пишет агентство «Рейтер».


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