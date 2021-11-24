Российские ученые с арестованного в Дании судна «Академий Иоффе» сегодня, как ожидается, вернутся в Калининград

Как сообщили в министерстве науки, это группа из 23 специалистов, а также часть экипажа. В Дании 1 ноября было задержано научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», изъяты судовые документы. Это связано с иском канадской туристической компании, которая ранее брала судно в аренду для экспедиций.