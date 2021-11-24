Как передает «Интерфакс», об этом говорится в презентации, которую представил в Совете Федерации совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров. Представители отрасли просят помощи государства.
Ранее в Госдуму были внесены два законопроекта, которые предусматривают широкое распространение системы цифровых кодов, подтверждающих иммунитет от коронавируса.
Компании ресторанной отрасли ожидают массовых банкротств из-за введения QR-кодов
Как передает «Интерфакс», об этом говорится в презентации, которую представил в Совете Федерации совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров. Представители отрасли просят помощи государства.