Евгений Смирнов* в интервью изданию «Инсайдер*» не исключил, что ему придется остаться в Грузии. Днем ранее адвокатская палата Ленинградской области по представлению Минюста возбудила против Смирнова дисциплинарное производство. Адвокат отметил, что инициатором является ФСБ. В сентябре в Грузию уехал адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов*, против которого возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия. Иван Сафронов находится под стражей уже почти полтора года по обвинению в госизмене. Он настаивает на своей невиновности.
Издание «Инсайдер» и адвоката Ивана Павлова российские власти считают иностранными агентами.
Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова был вынужден уехать из России
Евгений Смирнов* в интервью изданию «Инсайдер*» не исключил, что ему придется остаться в Грузии. Днем ранее адвокатская палата Ленинградской области по представлению Минюста возбудила против Смирнова дисциплинарное производство. Адвокат отметил, что инициатором является ФСБ. В сентябре в Грузию уехал адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов*, против которого возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия. Иван Сафронов находится под стражей уже почти полтора года по обвинению в госизмене. Он настаивает на своей невиновности.