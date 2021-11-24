Второй адвокат журналиста Ивана Сафронова был вынужден уехать из России

Евгений Смирнов* в интервью изданию «Инсайдер*» не исключил, что ему придется остаться в Грузии. Днем ранее адвокатская палата Ленинградской области по представлению Минюста возбудила против Смирнова дисциплинарное производство. Адвокат отметил, что инициатором является ФСБ. В сентябре в Грузию уехал адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов*, против которого возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия. Иван Сафронов находится под стражей уже почти полтора года по обвинению в госизмене. Он настаивает на своей невиновности.

Издание «Инсайдер» и адвоката Ивана Павлова российские власти считают иностранными агентами.

* Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом. The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом. Иван Павлов - физлицо, признанное иностранным агентом.