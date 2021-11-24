Белорусские пограничники не пустили в страну журналистку курдского телеканала NRT TV

Накануне в его редакции заявили, что корреспондентка Жьян Али, которая собиралась освещать ситуацию с мигрантами на границе с Польшей, была задержана в Минске и у нее изъяли оборудование. В Государственном пограничном комитете республики сказали, что журналистке отказали во въезде из-за отсутствия аккредитации, поэтому вечером ей пришлось улететь в Стамбул.