Белорусские пограничники не пустили в страну журналистку курдского телеканала NRT TV

Накануне в его редакции заявили, что корреспондентка Жьян Али, которая собиралась освещать ситуацию с мигрантами на границе с Польшей, была задержана в Минске и у нее изъяли оборудование. В Государственном пограничном комитете республики сказали, что журналистке отказали во въезде из-за отсутствия аккредитации, поэтому вечером ей пришлось улететь в Стамбул.
2021-11-24T03:06:51+03:00
2021-11-24T03:06:51+03:00
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03:06, 24 ноября 2021
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