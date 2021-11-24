Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что в результате новых боев с Азербайджаном погибли 6 армянских военных

Более тридцати были взяты в плен, сказал глава правительства и отметил, что по неподтвержденным данным, число плененных военнослужащих может быть намного больше, передает «Интерфакс». Бои произошли на восточном участке границы 16 ноября. В прошлом году в результате военных действий с Азербайджаном Армения потеряла контроль над Нагорным Карабахом.