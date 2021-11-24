Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что в результате новых боев с Азербайджаном погибли 6 армянских военных

Более тридцати были взяты в плен, сказал глава правительства и отметил, что по неподтвержденным данным, число плененных военнослужащих может быть намного больше, передает «Интерфакс». Бои произошли на восточном участке границы 16 ноября. В прошлом году в результате военных действий с Азербайджаном Армения потеряла контроль над Нагорным Карабахом.
2021-11-24T03:06:19+03:00
2021-11-24T03:06:24+03:00
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03:06, 24 ноября 2021
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