Начальники генштабов России и США провели телефонные переговоры, сообщили в Минобороны России

В ведомстве сказали, что Валерий Герасимов и его американский коллега Марк Милли обсудили актуальные проблемы международной безопасности, а также предотвращение конфликтов во время операций. Ранее власти США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу концентрации российских войск на границе с Украиной.

