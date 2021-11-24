Сегодня истекает срок ультиматума «Газпрома», который пригрозил прекратить поставки газа Молдавии

Российская компания требует своевременной платы за топливо по новому контракту. Накануне вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сказал, что рассчитывает обсудить ситуацию с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. По словам Спыну, он сам узнал об ультиматуме из прессы. Вице-премьер добавил, что деньги на оплату задолженности есть, но решение должен одобрить парламент, который соберётся завтра, передает РИА Новости.