Футболисты «Зенита» сыграли в гостях вничью с шведским «Мальмё» в Лиге чемпионов – 1:1

Игроки клуба из Петербурга в своей группе на третьем месте и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы. В другом матче той же группы английский «Челси» разгромил дома итальянский «Ювентус» со счетом 4:0. В заключительном туре «Зенит» в Петербурге сыграет с «Челси» 8 декабря. «Мальмё» в этот же день в гостях встретится с «Ювентусом».