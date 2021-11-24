Футболисты «Зенита» сыграли в гостях вничью с шведским «Мальмё» в Лиге чемпионов – 1:1

Игроки клуба из Петербурга в своей группе на третьем месте и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы. В другом матче той же группы английский «Челси» разгромил дома итальянский «Ювентус» со счетом 4:0. В заключительном туре «Зенит» в Петербурге сыграет с «Челси» 8 декабря. «Мальмё» в этот же день в гостях встретится с «Ювентусом».
2021-11-24T02:06:20+03:00
2021-11-24T02:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 24 ноября 2021
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