В Москве сегодня простятся с актрисой Ниной Руслановой

Гражданская панихида начнется в Доме кино в 11 утра. Затем артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище. Нина Русланова скончалась в воскресенье в возрасте 75 лет после длительной болезни. У нее было более 140 ролей в кино, в том числе в фильмах Киры Муратовой, Алексея Германа, Георгия Данелии.