В Москве сегодня простятся с актрисой Ниной Руслановой

Гражданская панихида начнется в Доме кино в 11 утра. Затем артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище. Нина Русланова скончалась в воскресенье в возрасте 75 лет после длительной болезни. У нее было более 140 ролей в кино, в том числе в фильмах Киры Муратовой, Алексея Германа, Георгия Данелии.
2021-11-24T02:05:48+03:00
2021-11-24T02:05:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 24 ноября 2021
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