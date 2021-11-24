Корпорация Apple подала иск против разработчиков шпионской программы Pegasus

Американский IT-гигант обвинил в слежке за своими пользователями израильскую компанию NSO Group и намерен добиться судебного запрета на использование этой фирмой своих услуг, устройств и программного обеспечения, а также требует возмещения ущерба.

По данным масштабного журналистского расследования, с помощью программы Pegasus многие страны, в том числе авторитарные, вели слежку за политиками и журналистами