Лидеры трех ультраправых группировок вызваны в Конгресс США по делу о штурме Капитолия

Давать показания будут руководители организаций «Гордые парни», «Держащие клятву» и «Преторианцы первой поправки», говорится на сайте комитета Конгресса, который ведет расследование. Члены этих группировок были задержаны после того, как 6 января сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.
2021-11-24T02:04:58+03:00
2021-11-24T02:04:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 24 ноября 2021
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