Лидеры трех ультраправых группировок вызваны в Конгресс США по делу о штурме Капитолия

Давать показания будут руководители организаций «Гордые парни», «Держащие клятву» и «Преторианцы первой поправки», говорится на сайте комитета Конгресса, который ведет расследование. Члены этих группировок были задержаны после того, как 6 января сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.